"سباق دبلوماسي" فرنسي أمريكي حول غزة

ترى وسائل إعلام فرنسية أن باريس تخوض سباقا مع واشنطن؛ بهدف الوصول إلى حل ينهي الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى تزامن زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى المنطقة، مع الجولة التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت محطة "تي.إف.1" الفرنسية، إلى "وجود منافسة حول الوضع في غزة بين باريس وواشنطن"، لكنها تساءلت عن الفائز في نهاية المطاف.

وقالت المحطة إذا "أردنا أن نصدق التأكيدات التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، فإن المناقشات في باريس ستطرح على الطاولة هدنة مبدئية مدتها 30 يومًا؛ مما قد يسمح بالإفراج عن النساء وأكبر الأسرى بالإضافة إلى الجرحى".

وتابعت :"ستجرى بعد ذلك دبلوماسية مكثفة لمفاوضات جديدة؛ لإتاحة إطلاق سراح الرجال والجنود لمدة 30 يومًا إضافية".