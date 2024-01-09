إنفوغرافيك.. أطفال غزة أكبر ضحايا الحرب

كما أفاد تقرير حديث صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن نحو 25 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما في غزة، بينما دُمرت أو تضررت منازل نحو 700 ألفا منهم، ما يجعلهم دون مأوى.

من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن حوالي 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يواجهون تهديداً ثلاثياً قاتلاً، يتمثل في زيادة تفشي الأمراض، وسوء التغذية، وتصاعد الأعمال القتالية.

وأكدت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف، أن الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة بالإسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة من 48 ألفاً إلى 71 ألفاً في أسبوع واحد بدءاً من 17 ديسمبر بما يعادل 3200 حالة إسهال جديدة يومياً.