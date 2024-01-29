دول تعلق تمويلها للأونروا وأخرى قررت مواصلته

كندا

قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، الجمعة، إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقًا معمقًا حول هذه الاتهامات"، في وقت عبرت فيه عن قلقها من الأزمة الإنسانية في غزة.

أستراليا

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، قائلة عبر منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".

إيطاليا

كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس، واصفًا "حماس ومعادات السامية، بقوات الأمن الخاصة النازية".

المملكة المتحدة

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

فنلندا

وفي فنلندا، اعتبرت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا ب"الخطيرة"، ودعت السبت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".

هولندا

أما هولندا، فقد أعلن وزير التجارة والتنمية جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة"، قائلا إن هجوم حماس "نفذ بأموالنا".

ألمانيا

بدورها، قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان مساء السبت، إنه "طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن برلين بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".

اليابان

كما أعلنت اليابان مساء الأحد أنها ستعلّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسبب الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة مواصلة الجهود لتحسين الوضع الإنساني في غزة عبر دعم منظمات أخرى.

النمسا

وأعلنت النمسا في بيان، اليوم الإثنين، تعليق كل تمويلها للأونروا، داعية إلى "إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة" حول هذه الادعاءات، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.

رومانيا

كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة "إكس" الإثنين: "لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى الأونروا قبل انتهاء التحقيق".