غولان يشيد بخطاب بايدن: عودة الرهائن لن تتم إلا بوقف القتال

أشاد رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، الجمعة، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل، يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة إعمار القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن غولان قوله: "بايدن قال ما فهمه الجميع في إسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، إعادة جميع المحتجزين في غزة لن تتم إلا بوقف القتال"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل، يقول بصوته ما فهمه الجميع في إسرائيل بالفعل في المراحل الأولى من الحرب. شرط عودة جميع المحتجزين هو وقف القتال".