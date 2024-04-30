منظمة تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي تؤيد الاحتجاجات في الجامعات

أعلنت منظمة طلابية تابعة للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية تأييدها الاحتجاجات التي تشهدها جامعات أمريكية ضد الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن منظمة "ديمقراطيي الكليات الأمريكية" أدانت استدعاء مسؤولي الكليات للشرطة، وتوقيف طلاب أعلنوا تأييدهم للفلسطينيين، ورفضهم الحرب على غزة.

وذكرت الصحيفة أن المجلس التنفيذي للمنظمة وافق بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين على بيان تشيد فيه المنظمة بالطلاب المحتجين؛ لامتلاكهم "الوضوح الأخلاقي لرؤية هذه الحرب على حقيقتها: مدمرة وإبادة جماعية وغير عادلة".

وأدان البيان مديري الكليات لاستدعاء الشرطة بهدف إلقاء القبض على الطلاب المحتجين.