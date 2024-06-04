إسرائيل: أكثر من ثلث الرهائن في غزة لقوا حتفهم

تعتقد إسرائيل، أن أكثر من ثلث رهائنها المتبقين في قطاع غزة لقوا حتفهم، وفقا لما أظهره إحصاء حكومي اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود استعادة الرهائن بموجب مقترح لإنهاء الحرب مع حماس.

ومن بين نحو 250 شخصا اقتادهم مسلحون فلسطينيون إلى قطاع غزة، خلال هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأشعل فتيل الحرب، تم إطلاق سراح العشرات في هدنة في نوفمبر/ تشرين الثاني، واستعادت القوات الإسرائيلية آخرين سواء أحياء أو ممن لقوا حتفهم.

ووفقا للإحصاء الحكومي، لا يزال هناك 120 محتجزا، وأعلن مسؤولون إسرائيليون وفاة 43 منهم دون استعادة جثثهم بناء على معلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك معلومات مخابرات وكاميرات مراقبة أو مقاطع فيديو التقطها مارة وتحليلات للأدلة.

وقال بعض المسؤولين في تعليقات خاصة، إن عدد القتلى قد يكون أعلى.

وبعد أن هددت حماس في بداية الحرب بإعدام الرهائن، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية، قالت إن الهجمات تسببت في مقتل رهائن.

ولم تستبعد إسرائيل ذلك بشكل مطلق، لكنها قالت، إن بعض جثث الرهائن التي تم انتشالها ظهرت عليها علامات تشير إلى تعرضها للإعدام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، أن أربعة آخرين من الرهائن لدى حماس لقوا حتفهم.