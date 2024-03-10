مع تراجع شروطها المستمر.. خياران قاسيان أمام حماس

تواجه حركة حماس خيارين قاسيين لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ما يضعها بمأزق كبير، خاصة مع تراجعها عن عدد من الشروط التي وضعتها عقب الهجوم الذي نفذه عناصرها في السابع من أكتوبر الماضي.

وعقب هجومها على بلدات ومواقع إسرائيلية، واحتجازها لعشرات الرهائن والأسرى الإسرائيليين، أكدت حماس، أنها لن تقبل إلا بصفقة تبادل أسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، أيْ: الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين بغزة.

وبعد أشهر من القتال، لم تحقق حماس شرطها الأساس، وتسببت الحرب بنزوح مئات الآلاف من السكان لمناطق وسط وجنوب القطاع، إذ باتت عودتهم لمناطقهم السكنية من أبرز عقبات التوصل لتهدئة مع إسرائيل.

مفاوضات متعثرة

وفيما يبدو أنه تعثر لمفاوضات التهدئة التي يجريها الوسطاء الإقليميون والدوليون بين إسرائيل وحماس، أعلنت الأخيرة، قبل أيام، مغادرة وفدها العاصمة المصرية القاهرة، مبينة أن ذلك من أجل إجراء مباحثات بشأن التهدئة.

وقالت الحركة، في بيان لها: "غادر وفدنا القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني"، فيما لم تقدم أيَّ تفاصيل أخرى.

كما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول كبير في حماس، قوله، إن "إسرائيل تصر على رفض وقف الحرب والانسحاب من القطاع وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين"، متهماً تل أبيب بإفشال كل جهود الوسطاء للتوصل لاتفاق.