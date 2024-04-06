مطالب من أعضاء الكونغرس بوقف تسليح إسرائيل

كما طالبوا الرئيس ووزير الخارجية بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيّدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب الديمقراطي.

ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.

ويدعو أعضاء الكونغرس أيضًا بايدن وبلينكن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقًا للقانونين الأمريكي والدولي.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ قد اعتذر، في محادثة مع مؤسس المنظمة غير الحكومية، خوسيه أندريس، عن مقتل عدد من موظفيها في غزة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه أقال ضابطين ووجّه توبيخا رسميا لكبار القادة، بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مقتل العاملين في المنظمات غير الحكومية نتيجة الضربة الإسرائيلية بالمروع، وأشار إلى أن هذه جريمة، بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت عمدا أم لا، وبغض النظر عن تصريحات السلطات الإسرائيلية بعد الهجوم.