برلمانيون لماكرون: لا تجعل فرنسا شريكة بالإبادة الجماعية في غزة

طالب 115 برلمانيا في فرنسا رئيس البلاد، الجمعة، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ودعوا في رسالة موجهة لإيمانويل ماكرون إلى عدم جعل فرنسا "شريكة" في الإبادة الجماعية بغزة.

وعبر منشور في إكس، شاركت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" المعارض، ماتيلد بانوت، الرسالة المشتركة التي أرسلها إلى ماكرون 115 برلمانيا معارضا.

وذكر البرلمانيون، في الرسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة، بحسب وكالة الأناضول.

وردا على هذه المأساة، ذكر البرلمانيون أن محكمة العدل الدولية قضت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بوجود خطر وقوع "إبادة جماعية" في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.