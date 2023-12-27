لماذا يشكل محور فيلادلفيا "صداعًا" في رأس الحكومة الإسرائيلية؟

صدَّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الهجوم المتكرر من جانب وزراء ونواب، زعموا أن هناك عمليات تهريب أسلحة لا تتوقف لقطاع غزة قادمة من معبر رفح، ما يلقي الضوء على أهمية المنطقة الحدودية.

وبحسب قناة "كان الـ11" العبرية، قال غالانت إن هناك نقاشًا مع القاهرة لإقامة "عائق متطور بوسائل تكنولوجية" على الحدود، حسبما أفادت الليلة.

ورصدت القناة، الجدل الذي شهدته لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست الثلاثاء، والانتقادات التي واجهها وزير الدفاع بشأن مزاعم تهريب السلاح فضلًا عن ماهية العمليات القتالية جنوبي القطاع.

ووجَّه عضو الكنيست داني دانون (من حزب الليكود) سؤالًا إلى غالانت: "لماذا لا تقومون بإخلاء جنوب قطاع غزة؟ لقد أفلحت هذه الخطة في الشمال، عليكم إعادة حساباتكم في هذا الصدد لو كان السبب هو الضغط الدولي".

وأجاب غالانت بأن "القرار بيد الجيش، وأن عدم إخلاء سكان الجنوب يأتي بسبب الظروف الميدانية".