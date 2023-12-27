مسؤولان فلسطينيان لـ"إرم نيوز": رفح بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى

دقّ مسؤولان فلسطينان ناقوس الخطر، بسبب ارتفاع نسبة النازحين إلى مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، مشيرَيْن لـ"إرم نيوز"، إلى أن رفح بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى، وأصبحت لا تحتمل هذا الكم البشري الهائل للنازحين.

واستقبلت محافظة رفح، منذ بدء الحرب في غزة، مئات الآلاف من النازحين من محافظات أخرى، جراء القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي جعلت من تلك المحافظات مناطق قتال خطيرة.

وبلغ تعداد سكان رفح بعد اكتظاظها بالنازحين قرابة المليون، يعيش معظمهم داخل مراكز الإيواء وآلاف الخيام المنصوبة في الشوارع والساحات والميادين ضمن ظروف لا إنسانية ومعيشية صعبة.

وقال رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي، إن "رفح كانت تعاني في وقت سابق من قلة الإمكانيات والمساعدات الغذائية والإغاثية وتعداد سكانها 200 ألف نسمة فقط"، متسائلًا "كيف هي الحال مع مليون نسمة؟".