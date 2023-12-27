مسؤولان فلسطينيان لـ"إرم نيوز": رفح بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى
دقّ مسؤولان فلسطينان ناقوس الخطر، بسبب ارتفاع نسبة النازحين إلى مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، مشيرَيْن لـ"إرم نيوز"، إلى أن رفح بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى، وأصبحت لا تحتمل هذا الكم البشري الهائل للنازحين.
واستقبلت محافظة رفح، منذ بدء الحرب في غزة، مئات الآلاف من النازحين من محافظات أخرى، جراء القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي جعلت من تلك المحافظات مناطق قتال خطيرة.
وبلغ تعداد سكان رفح بعد اكتظاظها بالنازحين قرابة المليون، يعيش معظمهم داخل مراكز الإيواء وآلاف الخيام المنصوبة في الشوارع والساحات والميادين ضمن ظروف لا إنسانية ومعيشية صعبة.
وقال رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي، إن "رفح كانت تعاني في وقت سابق من قلة الإمكانيات والمساعدات الغذائية والإغاثية وتعداد سكانها 200 ألف نسمة فقط"، متسائلًا "كيف هي الحال مع مليون نسمة؟".
وبيّن أن "قرابة المليون فلسطيني يتواجد الآن في شوارع محافظة رفح في بقعة صغيرة لا تتجاوز 100 كيلو متر مربع، أكثر من 80% منهم نازحون، في ظروف معيشية قاسية في ظل انعدام للأمن الغذائي والمعيشي".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "هذا الكم الهائل من النازحين والمواطنين يحتاج لتدخل أممي ودولي عاجل من قبل الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لرعايتهم وتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية، فضلًا عن توفير أماكن للإقامة في ظل البرد الشديد وسقوط الأمطار".
ومن جهته، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، إن "تواجد هذا العدد الهائل من المواطنين في مساحة جغرافية ضيقة ينذر بكارثة صحية وبيئية، ليس على قطاع غزة فقط بل على المنطقة بأسرها".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "الاكتظاظ السكاني بين أوساط النازحين داخل مراكز الإيواء وفي الخيام المتلاصقة أسفر عن انتشار الأمراض الجلدية الخطيرة بين الأطفال، فضلًا عن الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وحالات النزلات المعوية جرّاء انعدام النظافة العامة والشخصية، فضلًا عن الأطعمة الملوثة التي يتم تناولها وسط وجود بيئة غير صحية".
وأشار المسؤول الطبي إلى أن "ما يتعرض له سكان قطاع غزة يُعد كارثة إنسانية خطيرة تستوجب التدخل الفوري والعاجل من الدول والمؤسسات الإغاثية لحماية مئات الآلاف من المدنيين من خطر الإصابة بأمراض خطيرة".