إصابة أحد كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

كشف الجيش الأردني، اليوم الاثنين، عن إصابة أحد العاملين من صفوفه في المستشفى الميداني الأردني بقطاع غزة.

وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، على موقعه الإلكتروني، بإصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة.

ومضى البيان إلى أن العياصرة أصيب بطلق ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن، أثناء أداء مهامه بالمستشفى الأردني الميداني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، إنه جرى إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم إجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب، موضحًا أن "حالته العامة مستقرة".