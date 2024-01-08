إصابة أحد كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة
كشف الجيش الأردني، اليوم الاثنين، عن إصابة أحد العاملين من صفوفه في المستشفى الميداني الأردني بقطاع غزة.
وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، على موقعه الإلكتروني، بإصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة.
ومضى البيان إلى أن العياصرة أصيب بطلق ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن، أثناء أداء مهامه بالمستشفى الأردني الميداني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، إنه جرى إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم إجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب، موضحًا أن "حالته العامة مستقرة".
وأكد البيان عدم وجود أضرار مادية، وأن الطواقم الطبية الأردنية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية و"تأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع".
ويُقدم المستشفى الميداني الأردني في غزة الخدمات الطبية لأهالي القطاع المحاصر منذ 14 عامًا بعد افتتاحه بمبادرة ملكية في الـ26 من يناير/ كانون الثاني في عام 2009.
ويخصص الأردن كادرًا طبيًّا وتمريضيًّا لتقديم الخدمات في عيادات المستشفى الميداني، التي تغطي كافة الاختصاصات الطبية الرئيسة والفرعية، إضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة وقسم المختبر والأشعة والصيدلية اليومية والشهرية.
ويضم المستشفى قسمَ عملياتٍ متكاملًا قادرًا على إجراء العمليات الطارئة والمبرمجة.