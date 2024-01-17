الحرس الثوري: خامنئي أمر بقصف أربيل

كشف قائد في قوات الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن المرشد علي خامنئي، هو من أمر بقصف مواقع في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، تقول طهران إنها تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي.

وقال الجنرال حسن حسن زادة في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الهجوم الصاروخي الذي نفذناه، الليلة الماضية، على أربيل في العراق كان تنفيذًا لأمر مباشر من قبل علي خامنئي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، "قصف مواقع عسكرية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة أربيل"، وهو الأمر الذي نفته السلطات العراقية، واعتبرته اعتداءً صارخًا ينتهك سيادة العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان صدر عنه: "استهدفنا مقار تجسس الموساد والإرهابيين في أربيل العراقية، وإدلب السورية، بـ 24 صاروخًا باليستيًا"، مؤكدا أنه "تم إطلاق صواريخ باليستية من محافظة خوزستان إلى إدلب في سوريا"، موضحًا أنه "استهدف قاعدة داعش في إدلب ردًا على الهجوم الأخير في كرمان"، على حد تعبير البيان.