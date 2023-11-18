صندوق النقد: حرب إسرائيل على حماس تدمر سكان غزة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الحرب بين إسرائيل وحماس "تدمر" سكان غزة واقتصادها ولها "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية.

وقالت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي إن حرب غزة تشكل صعوبات للدول المجاورة كمصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضافت أن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.