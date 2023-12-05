السودان.. قوة من حركة العدل والمساواة تنضم إلى "الدعم السريع"

وأبدى المتحدث غضبه من الموقف الأخير لرئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، المساند للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع، قائلًا إن إبراهيم انحاز إلى من وصفهم بـ"الفلول".

وكانت بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام أعلنت، يوم الـ16 من الشهر الماضي، تخليها عن موقف الحياد الذي اتخذته في وقت سابق حيال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، معلنة أنها "ستقاتل حتى آخر جندي في صفوفها من أجل سلامة المواطن السوداني ووحدة الوطن وترابه".

وكانت قوات الدعم السريع تمكنت من بسط سيطرتها على كامل إقليم دارفور، عدا مدينة "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك عقب معارك ضارية مع الجيش السوداني في "نيالا وزالنجي والجنينة والضعين".