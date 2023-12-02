ماذا يعني إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان؟

بعد 3 سنوات من إنشائها، أنهى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان، "يونتامس" بناءً على طلب وزير الخارجية السوداني المكلف من قبل سلطة الجيش، وسط رفض القوى السياسية والمدنية.

وصوت 14 من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر لصالح قرار إنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، فيما أقرّ المجلس فترة ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد "يونيتامس" ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى "حيثما كان ذلك مناسبًا وإلى الحد الممكن".

وكانت البعثة الأممية قد دخلت السودان بطلب من الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، في 27 فبراير/شباط عام 2020، لمساعدة البلاد ماليًا وفنيًا في تحقيق السلام ودعم التحول الديمقراطي، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بيد أن الفترة الانتقالية تعثرت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حينما أطاح المكون العسكري بشركائه المدنيين من السلطة، قبل أن يختلفوا "العسكريين" فيما بينهم ويغرقوا البلاد في صراع عسكري مميت منذ الـ 15 أبريل/نيسان الماضي.