محللون: تركيا تخوض "حرب العطش" مع العراق وتساومه على حقوقه المائية

وسعت بغداد، عبر عشرات اللقاءات مع الحكومة التركية، إلى حثها على الجلوس على طاولة المفاوضات، وتوقيع اتفاقية جديد تضمن حصص العراق المائية، وفق القانون الدولي للدول المتشاطئة.

وحذّر وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، في وقت سابق، من عجز مائي يتجاوز 10 مليارات متر مكعب، بحال عدم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المطلوبة داخل العراق، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بـ"نزاعات مائية وشح في الموارد".

وحمّل ذياب، تركيا مسؤولية المشاكل المائية التي تمر بها العراق، وذلك بسبب إنشاء سدود من أبرزها "كيبان" وسد أتاتورك، وسد "إيسو"، مؤكدًا بأن أنقرة تخل بالاتفاقيات المائية الموقعة مع بغداد.

كما حذّر كبير خبراء السياسات والإستراتيجيات المائية في العراق الدكتور رمضان حمزة، من تفاقم أزمة المياه خلال السنوات القليلة المقبلة، بحال استمرت تركيا في مشاريعها الخاصة بالسدود.

وأكد حمزة في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الاتفاقات الضمنية التي عقدها العراق مع تركيا، لا تفي بالغرض وهي غير ملزمة لأنقرة أمام القانون الدولي، فالعراق يجب أن يلجأ بشكل مباشر إلى المحكمة الدولية، واتخاذ إجراءات قانونية، خاصة أن أزمة المياه تؤثر حتى على البنية المجتمعية والأمن العام.

واتهم تركيا بتحويل المياه إلى سلعة تجارية، وورقة ضغط سياسية ضد بغداد للحصول على مكاسب اقتصادية وأمنية، داعيًا الحكومة العراقية لزج ملف المياه في "جميع الاتفاقيات التجارية والأمنية التي تعقدها مع الجانب التركي.

وتقيم تركيا، منذ أعوام، عديدة 8 منشآت مائية داخل أراضيها، الأمر الذي أدى إلى تخفيض كمية المياه المتدفقة تجاه العراق إلى 50%، مما قلل من إجمالي إيراد نهر دجلة بنسب كبيرة، وهو ما انعكس على الزراعة والسكان.

ويبدو أن الحكومة العراقية فشلت في توقيع اتفاق ملزم مع جارتها تركيا يضمن حقوقها بشكل دائم، مما أدى إلى انخفاض كمية المياه في الأنهر إلى ما يقارب 44 مليار متر مكعب، خاصة في فصل الصيف الطويل، فيما تحتاج البلاد إلى 54 مليار متر مكعب سنويًا لسد حاجتها من الاستهلاك للاحتياجات كافة.

ورقة PKK

وتخوض تركيا حربًا طويلة مع حزب العمال الكردستاني "PKK" استمرت، منذ العام 1978 حتى اليوم، حيث قلصت أنقرة من نفوذ الحزب داخل الأراضي التركية، فيما نفذت، على مدار السنوات القليلة الماضية، مئات الغارات الجوية التي استهدفت حزب العمال، خاصة عند جبال قنديل.

كما توغلت القوات التركية داخل الأراضي العراقية، وعملت على إنشاء القواعد العسكرية التي تحوي مئات الجنود والآليات، مثل قاعدة "زليكان" شمال شرق الموصل.