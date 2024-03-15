الحنين يقود سحر وطفلها إلى مستقرهما الأبدي في غزة

تتعدد القصص المؤلمة التي يعيشها سكان قطاع غزة وذووهم من الخارج بسبب الحرب الإسرائيلية، التي كانت سحر مخيمر إحدى ضحاياها، بعد أن وصلت إليها قبل شهر من اندلاعها.

سحر مخيمر، فلسطينية من غزة تزوجت قبل ثلاث سنوات واستقرت في الأردن، إلا أن الحنين أخذها لعائلتها، وقرّرت استغلال سفر زوجها للعمل بإحدى الدول لزيارة العائلة قبل شهر من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويروي علاء أبو شاور، زوج سحر، في حديث لـ"إرم نيوز"، تفاصيل مقتلها بقصف إسرائيلي على منزل عائلتها بمدينة غزة، مشيراً إلى أن زوجته سافرت برفقة طفلهما المولود حديثاً إلى غزة، ولم يكن يعلم أن النهاية ستكون هناك.