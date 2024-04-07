وسط رفض شعبي.. مصير مجهول ينتظر نازحي العراق بعد قرار إغلاق مخيماتهم

حذّرت أطراف سياسية عراقية من مصير مجهول يواجه النازحين المقيمين في المخيمات، بعد صدور قرار حكومي بإغلاق كل تلك المخيمات نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.

وتُثار المخاوف في ظل استمرار سيطرة الفصائل المسلحة على المناطق المحررة وفقدان الخدمات وإعادة تأهيل وبناء المنازل المدمرة، ما يؤكد صعوبة عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدّد أخيراً يوم 30 يوليو/تموز المقبل، موعداً لإغلاق مخيمات النازحين وعودتهم طواعية إلى مناطقهم الأصلية، الأمر الذي دفع وزارة الهجرة والمهجرين إلى العمل من أجل ختم الملف في الفترة المحدّدة.

غير مدروس

ويقول عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي شريف سليمان لـ"إرم نيوز" إن "قرار الحكومة بإغلاق مخيمات النازحين غير مدروس، وسيجعل النازحين في المخيمات يواجهون مصيراً مجهولاً، خاصة أن مناطقهم غير جاهزة للعودة والعيش، فهي تفتقر للخدمات الأساسية، والمنازل ما تزال مدمّرة"، متسائلاً: "أين سيسكن هؤلاء النازحون بعد إغلاق المخيمات؟".

وأوضح سليمان أن "الكثير من المناطق المحررة ما تزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة التي ترفض عودة النازحين لأهداف سياسية واقتصادية وغيرها، ما يعني أن إغلاق مخيمات النزوح سيعرّض النازحين للخطر، وكان على الحكومة تهيئة كل الظروف اللازمة قبل اتخاذ هكذا قرار يهدد سلامة وحياة الآلاف من النازحين".