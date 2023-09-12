العراق يبدأ نقل جماعات إيرانية معارضة من حدود كردستان
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت بنقل جماعات كردية معارضة لطهران من حدود إقليم كردستان العراق مع إيران إلى مخيمات بعيدة عن الحدود في إطار اتفاق بين البلدين.
تصريحات الوزير العراقي جاءت قبيل زيارة يجريها غدًا الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، يبحث خلالها جملة من الملفات بين البلدين.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي في بغداد، "اتخذنا الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية ولا نقبل أن تكون السيادة الوطنية للعراق مهددة".
وأشار إلى أن تواجد أحزاب وتنظيمات للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق يعود إلى أكثر من 40 عامًا، مؤكدًا أن "استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار غير مسموح".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في آب/ أغسطس الماضي توصُّل طهران وبغداد لاتفاق ينزع سلاح الجماعات المعارضة لطهران ويُخرجها من إقليم كردستان إلى معسكرات تختارها الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أيلول/ سبتمبر الحالي.
وتتهم إيران منذ وقت طويل إقليم كردستان العراق، الذي يحظى بحكم ذاتي، بإيواء جماعات مسلحة ضالعة في هجمات ضدها؛ ما دفع الحرس الثوري الإيراني بدوره إلى استهداف قواعد تلك الجماعات مِرارًا.