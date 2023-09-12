العراق يبدأ نقل جماعات إيرانية معارضة من حدود كردستان

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت بنقل جماعات كردية معارضة لطهران من حدود إقليم كردستان العراق مع إيران إلى مخيمات بعيدة عن الحدود في إطار اتفاق بين البلدين.

تصريحات الوزير العراقي جاءت قبيل زيارة يجريها غدًا الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، يبحث خلالها جملة من الملفات بين البلدين.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي في بغداد، "اتخذنا الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية ولا نقبل أن تكون السيادة الوطنية للعراق مهددة".