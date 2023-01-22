بعد إخلائها.. مستوطنون يعيدون بناء "بؤرة أورحاييم" في الضفة الغربية

أعاد مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، بناء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تم إخلاؤها من قبل الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الأمر الذي أثار في حينه صدامًا بين وزراء الحكومة.



والبؤرة الاستيطانية المذكورة، هي الأولى بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، التي تعهدت بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ومنع إخلاء المستوطنات غير القانونية.

وكان نتنياهو أكد لشركائه اليمينيين أنه "سيعمل على تعزيز الاستيطان".