لماذا تتجاهل ليبيا موجات المهاجرين المتدفقين من النيجر؟

لا يزال الصمت يخيم على ليبيا إلى حد الساعة، حيال قرار النيجر إلغاء قانون الهجرة، ولم تعلن طرابلس عن أي إجراءات متخذة أمنيًّا أو دبلوماسيًّا لتجنيب البلاد مخاطر تدفقات اللاجئين الأفارقة.

ومنذ تاريخ الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أسقطت السلطات النيجيرية قانون تجريم مهربي المهاجرين، وسط ترحيب سكان مدينة أغاديس في شمال البلاد بالخطوة، فيما يُثار تساؤل ماذا أعدت ليبيا لمواجهة قوافل الأفارقة المرتقب تدفقهم بشكل كبير إلى جنوبها الشاسع؟.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز"، أن وزارة الداخلية في حكومة المكلف من البرلمان أسامة حماد، تسعى إلى تفعيل معبر التوم الواقع بين النيجر وليبيا مع دعم الأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بهدف إيقاف أي موجات للاجئين.

ويرى المحلّل السياسي الليبي المتخصص في شؤون الهجرة حسام الدين العبدلي، أن إلغاء النيجر قرار تجريم الهجرة غير الشرعية يأتي ردًّا على قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تقضي بمعاقبة الكيانات والأفراد الذين يهددون السلم الاجتماعي في النيجر، ويقصدون بذلك المجلس العسكري ورئيسه عبد الرحمن تياني، على حد قوله.

واعتبر العبدلي في تصريح لـ"ارم نيوز" أن قضية الهجرة أصبحت تُستعمل سياسيًّا كرد فعل من تياني على الأوروبيين لاعترافهم بالرئيس المخلوع محمد بازوم؛ ما يؤكد أن مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية الموجودة في أغاديس شمال النيجر سوف تُفتح وتنطلق القوافل إلى الشمال باتجاه ليبيا وتونس للوصول إلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وفق قوله.