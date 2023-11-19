تقرير: إسرائيل لا تمتلك سندا قانونيا لمحاكمة قادة حماس إذا اعتقلتهم

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، الأحد، إن حالة من التخبط تنتاب المؤسسة القضائية الإسرائيلية بشأن إذا ما كان يتعين إعدام منفذي هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتحدثت عن "مأزق" تواجهه تلك المؤسسة؛ إذ يهدد الإعدام حياة الأسرى الإسرائيليين من جانب، ويثير انتقادات دولية من جانب آخر.

ولفتت إلى أن وزارة القضاء تعمل على قدم وساق من أجل الوصول إلى قرار بشأن كيفية محاكمة من اعتقلوا في مستوطنات الغلاف خلال ما أسمته "السبت الأسود"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".

وبيَّنت أن الأحداث التي وقعت في التاريخ المشار إليه "ربما لا ينبغي أن تخضع للإطار الجنائي الطبيعي، وأن ثمة حاجة لدراسات متعمقة للوصول إلى نتائج بشأن الإطار القانوني للمحاكمات".