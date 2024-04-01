"الداخلية الليبية" توضح ملابسات الهجوم على معبر راس جدير

قال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد مصطفى الطرابلسي إن مهربين لهم مصالح من المعبر، كانوا وراء الأحداث التي شهدها معبر راس جدير في 18 من الشهر الجاري.

وأوضح أن أولئك هاجموا الشرطة واقتحموا المعبر ونهبوا العديد من محتوياته.

جاءت تصريحات الوزير في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة وحساباتها الإلكترونية، تخص الأحداث في المعبر.

ودعا الطرابلسي إلى "وقفة جادة من جميع المدن والمناطق والقبائل" مع الأجهزة الأمنية من أجل "قطع الطريق على كل من يريد الخراب" للبلاد.