واشنطن تنفي ضلوعها بقصف القنصلية الإيرانية أو تبليغها مسبقًا

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة غير ضالعة في ضربة جوية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين ونسبتها طهران إلى إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "لا علاقة لنا بالضربة في دمشق، لم نكن ضالعين فيها بأي شكل من الأشكال".

ووصف المتحدث تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حمّل فيها الولايات المتحدة، مسؤولية الهجوم بـ"الهراء".

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاغون" أنه "لم يتم إخطار الولايات المتحدة بالضربة الإسرائيلية في دمشق قبل الموعد"، بخلاف ما ذكرته تقارير عن إبلاغ إسرائيل لواشنطن بالضربة قبل دقائق من وقوعها.

وأدت غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، يوم أمس الاثنين، إلى مقتل 11 شخصًا بينهم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني.