تقرير: ثلث السجناء الفلسطينيين في إسرائيل معتقلون بلا تهمة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على ممارسة إسرائيل المستمرة للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بالرغم من الانتقادات الحقوقية الدولية.

وأشار تقرير للصحيفة الأمريكية إلى أنه بموجب القانون الدولي، من المفترض ألّا تستخدم ممارسة الاعتقال الإداري إلا في ظروف استثنائية. ولكن، كما توثق جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية، فقد أصبح هذا الأمر هو القاعدة المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية لاعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية وإبقائهم في السجون دون تهمة.

وبحسب التقرير، أدت التوترات المشتعلة وأعمال العنف في الضفة الغربية إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الإداري على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هموكيد"، ارتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين المحتجزين إداريًا من 1319 في الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 2070 في الأول من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، أي ما يقرب من ثلث إجمالي عدد السجناء الفلسطينيين.

ولفت التقرير إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، على عكس نصف مليون مستوطن يهودي يعيشون في وسطهم. وقد أصدرت هذه المحاكم في بعض السنوات أحكامًا بالإدانة بنسبة 99%، وهو وضع يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية الواجبة الممنوحة للفلسطينيين.