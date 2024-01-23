الأردن وروسيا يطالبان بوقف الحرب في غزة

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد حربًا تشنها القوات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "لافروف والصفدي التقيا في نيويورك على هامش المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أن الاجتماع شهد تبادلاً مفصلاً لوجهات النظر حول القضايا الرئيسة المدرجة على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على التصعيد المستمر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.