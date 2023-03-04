"السيادي السوداني" يوجه بمحاكمة معلنة لقاتل المتظاهر إبراهيم مجذوب

وقال الفريق شرطة نصر الدين عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، إنهم قدموا إفادة لنائب رئيس مجلس السيادة حول تطورات الأحداث الأخيرة والتي أدت لمقتل أحد المتظاهرين، مؤكدًا أن الإجراءات تسير وفقًا للقانون، بعد رفع الحصانة عن منسوب الشرطة، وتسليمه للنيابة، لمباشرة مهامها القانونية إحقاقًا للحق والعدالة.

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة وجه بضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة ومعلنة، مؤكدًا التزامهم بالسير في الإجراءات بموجب القانون.

وأثارت حادثة مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب برصاص أحد ضباط الشرطة، بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، موجة غضب وتنديد محلي ودولي، وسط مطالبات بتحقيق شفاف ومحاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.