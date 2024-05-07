"هجوم متهور وعواقب رهيبة".. تحذيرات أممية من اجتياح رفح

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل من شن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واصفا إياه بالمتهور، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأضاف غوتيريش، أن الهجوم البري على رفح من شأنه أن يتسبب في "عواقب إنسانية رهيبة، وجرّ المنطقة إلى الفوضى"، وأكد أن الهجوم البري على رفح "لا يمكن قبوله".

وتطرق إلى دعوته إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق "لإنهاء معاناة غزة"، مؤكدا أن الاتفاق "فرصة يجب عدم تفويتها".

وأمس الاثنين، دعا غوتيريش إسرائيل وحماس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة على الفور، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء "المعاناة" في قطاع غزة.

وأعرب في بيان عن "القلق البالغ" بشأن المؤشرات التي تفيد بأن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح قد يكون وشيكا.