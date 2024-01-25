من مفاوضات أستانا بشأن سوريا عام 2023
من مفاوضات أستانا بشأن سوريا عام 2023AFP

الدول الضامنة لعملية أستانا تتفق على عقد قمة في روسيا

اتفقت الدول الضامنة لعملية أستانا، على عقد الجولة الـ22 من المفاوضات بشأن سوريا في مدينة أستانا الكازاخية خلال النصف الثاني من عام 2024، وتنظيم اجتماع قمة في روسيا الاتحادية، بحسب بيان مشترك عقب الاجتماعات التي عقدت على مدى اليومين الماضيين.

وذكر البيان الختامي، للجولة الحالية من المفاوضات التي انطلقت الأربعاء في كازاخستان، أن المجتمعين "اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا في أستانا في النصف الثاني من عام 2024".

وإذا كان البيان الختامي قد حدد تاريخ ومكان عقد الاجتماع الدوري لممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن هذا البيان لم يذكر تاريخ انعقاد قمة رؤساء هذه الدول المقررة في روسيا، ويبدو أن هذا التاريخ سيحدده رؤساء الدول في اتصالاتهم الثنائية.

من مفاوضات أستانا بشأن سوريا عام 2023
انطلاق الجولة الـ 21 من محادثات أستانا بشأن سوريا

والمفاوضات في أستانا، المعروفة باسم "صيغة أستانا"، مستمرة منذ العام 2017 حول سوريا.

وتضم صيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة، والدول المراقبة: الأردن ولبنان والعراق.

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