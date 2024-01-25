الدول الضامنة لعملية أستانا تتفق على عقد قمة في روسيا

اتفقت الدول الضامنة لعملية أستانا، على عقد الجولة الـ22 من المفاوضات بشأن سوريا في مدينة أستانا الكازاخية خلال النصف الثاني من عام 2024، وتنظيم اجتماع قمة في روسيا الاتحادية، بحسب بيان مشترك عقب الاجتماعات التي عقدت على مدى اليومين الماضيين.

وذكر البيان الختامي، للجولة الحالية من المفاوضات التي انطلقت الأربعاء في كازاخستان، أن المجتمعين "اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا في أستانا في النصف الثاني من عام 2024".

وإذا كان البيان الختامي قد حدد تاريخ ومكان عقد الاجتماع الدوري لممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن هذا البيان لم يذكر تاريخ انعقاد قمة رؤساء هذه الدول المقررة في روسيا، ويبدو أن هذا التاريخ سيحدده رؤساء الدول في اتصالاتهم الثنائية.