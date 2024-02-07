مقتل 3 مهربين وإصابة جندي أردني إثر اشتباكات

قُتل ثلاثة مهربي مخدرات، وأصيب آخرون، على الحدود الأردنية السورية، إلى جانب إصابة جندي وحالته حرجة، بحسب بيان صادر عن الجيش الأردني.

وأفاد مصدر عسكري أردني مسؤول في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن الجيش الأردني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات أحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويلها إلى الجهات المختصة، فيما قال المصدر إن أحد مرتبات قوات حرس الحدود، أُصيب أثناء الاشتباك مع المهربين، وحالته الصحية حرجة، مشيرًا إلى تطبيق قواعد الاشتباك.

وأكد المصدر "أن القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".