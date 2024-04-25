تركيا تعرض مساعدة تقنية لتعزيز أمن الحدود العراقية
تجري أنقرة مباحثات مع العراق بخصوص توفير مساعدة تقنية لتعزيز أمن الحدود العراقية، بهدف منع تحركات مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في أنحاء المنطقة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار بغداد وأربيل هذا الأسبوع، مع سعي أنقرة لتكثيف عملياتها عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال، المتمركزين في منطقة شمال العراق الجبلية، ذات الأغلبية الكردية.
وخلال الزيارة أبرم البلدان اتفاقية إطارية إستراتيجية لمراقبة الأمن والتجارة والطاقة، فضلًا عن اتفاق للتعاون الدفاعي.
وقال المسؤول التركي للصحفيين: "أبلغنا نظراءنا أن تركيا مستعدة لتوفير مساعدة للعراق فيما يتعلق بأنظمة تأمين الحدود".
وأضاف أن وفدًا عراقيًّا زار تركيا في وقت سابق لفحص أنظمة تأمين الحدود التي عرضت تركيا توفيرها، مشيرًا إلى أن المناقشات بخصوص التعاون الأمني ما زالت مستمرة، وفق "رويترز".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان، يوم الاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن البلدين سيتعاونان من أجل تعزيز أمن الحدود، دون ذكر حزب العمال الكردستاني على وجه الخصوص.
ونفذت تركيا سلسلة عمليات عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ عام 2019.