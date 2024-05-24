وول ستريت جورنال: إسرائيل تواجه عزلة دولية متصاعدة

اعتبر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إسرائيل تواجه مزيدا من الضغوط والعزلة الدولية بسبب استمرار حربها في غزة وصدور قرارات من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الصحيفة إنه "في حين أن أوامر المحكمة ليست ملزمة، فإن إسرائيل ستواجه تحديًا كبيرًا إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بإنهاء عملياتها في القطاع أو في رفح، التي غادرها أكثر من 800 ألف فلسطيني في الأسابيع الأخيرة، وفقا للأمم المتحدة، فيما وسّعت إسرائيل عمليتها للقضاء على نشطاء "حماس" هناك.

وتقول إسرائيل إن كتائب "حماس" المتبقية موجودة في رفح، وإن الهجوم على المدينة ضروري للقضاء على المعقل الأخير للحركة الفلسطينية.

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنّ هذه التطورات تأتي بينما أصبحت إسرائيل تواجه عزلة بشكل متزايد على الساحة الدولية، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي خطوة غير مسبوقة قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية - وهي محكمة منفصلة عن محكمة العدل الدولية وليست جزءًا من الأمم المتحدة - إنه سيسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وكذلك قادة من "حماس".

وبالتوازي مع ذلك قالت النرويج وإسبانيا وأيرلندا، يوم الأربعاء الماضي، إنها ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يعكس "الإحباط الدولي العميق من الحرب الإسرائيلية في غزة"، بحسب الصحيفة الأمريكية.