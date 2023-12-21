"العفو الدولية" تدعو إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين "المحتجزين تعسفاً"

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إنه يجب على إسرائيل "إطلاق سراح" جميع الفلسطينيين الذين "احتجزوا تعسفا" في قطاع غزة وتقديم تفسيرات حول القتلى وحالات "الاختفاء القسري الجماعي" و"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرضون لها.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة هبة مرايف في بيان "يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا" مشددة على "ضرورة إجراء تحقيق مستقل" في الانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة.

والأحد، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا في وفاة عدّة فلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا بشأن "وفاة إرهابيين في مراكز الاعتقال العسكرية" هو قيد الإجراء، من دون تحديد عدد الأسرى المعنيين أو ملابسات وفاتهم.

وتلقّى الجيش الإسرائيلي وابلا من الانتقادات الأسبوع الماضي إثر نشر صور لعشرات الفلسطينيين الموقوفين في قطاع غزة تحت حراسة جنود إسرائيليين، وهم بملابسهم الداخلية معصوبي العيون ومكبّلي الأيدي يجلسون أو يركعون على الأرض في أحد شوارع غزة.