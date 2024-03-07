المجاعة في السودان.. بالأرقام

حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب المستمرة في السودان قد تؤدي لأكبر أزمة جوع بالعالم، في بلد يشهد أيضًا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي، إذ باتت المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدّت إلى نزوح 8 ملايين شخص، "تهدد حياة الملايين، كما تهدّد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها"، وفق ما نقلت فرانس برس عن مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين.

ويرى محللون أن الأرقام والإحصائيات القادمة من السودان مرعبة جدًّا، وتتطلب تحركًا دوليًّا واسعًا لتجنب مزيد من التدهور، تزامنًا مع إعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن 18 مليون إنسان في أنحاء السودان يواجهون الجوع الحاد.

وفي سياق متصل كشفت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين في دارفور، أن ما بين 250 إلى 300 شخص يموتون يوميًّا في المعسكرات المنتشرة في الإقليم بسبب الجوع وأمراض سوء التغذية، بينما يموت طفل كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين بدارفور، وفق منظمة أطباء بلا حدود.

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي كشف مؤخرًا أن 5 ملايين سوداني أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يواجه العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم، صعوبات في التنقل ونقصًا كبيرًا في التمويل، مشيرًا إلى أن أقل من 5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة في الوقت الراهن.