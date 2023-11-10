السودان.. قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف مصفاة الخرطوم للبترول
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، الجيش السوداني بقصف مصفاة النفط الرئيسية في منطقة "الجيلي" شمالي الخرطوم، في ثاني حادثة تتعرض لها هذه المنشأة خلال أقل من أسبوع.
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس" ( تويتر سابقا)، إن "طيرانا تابعا للجيش السوداني قصف، اليوم الجمعة، مصفاة الجيلي للبترول شمال العاصمة الخرطوم، ما تسبب في تدمير واسع للمنشأة، وأضرار كبيرة جارٍ حصرها".
وأوضح البيان أن "عمليات القصف الممنهجة التي ظلت تقوم بها قوات الجيش على المنشآت العامة والخاصة وتدمير البنى التحتية، تأتي ضمن سياسة الأرض المحروقة التي لجأ إليها داعمو نظام البشير، بعد فشلهم في تنفيذ مخطط الانقلاب للاستيلاء على السلطة واستعادة حكمهم الذي أطاح به السودانيون عبر ثورة شعبية".
وقال إن "استهداف هذا المرفق الحيوي للمرة الثانية خلال أسبوع يكشف بجلاء حجم المؤامرة والحقد الذي يضمره فلول النظام البائد للشعب السوداني، لإعاقة مسيرته نحو التقدم والتطور والانعتاق من قبضة الفاسدين والمجرمين، الذين أحالوا بلادنا إلى وكر للإرهاب والتطرف لتهديد استقرار السودان والمنطقة"، طبقاً للبيان.
ويوم الثلاثاء الماضي، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن حريق ضخم شب داخل مصفاة النفط الرئيسية في منطقة "الجيلي" شمال الخرطوم.
وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن "الحريق نتج عن انفجار تانكر أدخلته قوات الدعم السريع داخل مصفاة الخرطوم بالجيلي لسحب وقود، دون التقيد بإجراءات السلامة القياسية المتبعة في مثل هذه المنشآت الحساسة، ما أدى إلى نشوب حريق داخل قسم الشركات، وعرّض المصفاة بمن فيها للتدمير".
من جهتها، أكدت قوات الدعم السريع، في بيان يومها، أن الحريق نتج عن قصف طيران الجيش لمصفاة الخرطوم للبترول، مؤكدًا تسببه في تدمير المستودعات الرئيسية.
وسبق أن تعرضت منشآت حيوية في العاصمة السودانية إلى التدمير نتيجة القصف بأسلحة المتحاربين، من بينها مبنى شركة النيل للبترول، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن الفاعل.