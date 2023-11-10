السودان.. قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف مصفاة الخرطوم للبترول

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، الجيش السوداني بقصف مصفاة النفط الرئيسية في منطقة "الجيلي" شمالي الخرطوم، في ثاني حادثة تتعرض لها هذه المنشأة خلال أقل من أسبوع.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس" ( تويتر سابقا)، إن "طيرانا تابعا للجيش السوداني قصف، اليوم الجمعة، مصفاة الجيلي للبترول شمال العاصمة الخرطوم، ما تسبب في تدمير واسع للمنشأة، وأضرار كبيرة جارٍ حصرها".

وأوضح البيان أن "عمليات القصف الممنهجة التي ظلت تقوم بها قوات الجيش على المنشآت العامة والخاصة وتدمير البنى التحتية، تأتي ضمن سياسة الأرض المحروقة التي لجأ إليها داعمو نظام البشير، بعد فشلهم في تنفيذ مخطط الانقلاب للاستيلاء على السلطة واستعادة حكمهم الذي أطاح به السودانيون عبر ثورة شعبية".