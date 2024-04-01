الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وصادق عباس، نهاية الأسبوع الماضي، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وشكّل مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل، الحكومة الجديدة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما، طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدًا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.