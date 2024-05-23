الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في رفح (صور وفيديو)

خلّفت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة دمارًا هائلًا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أظهرته صور حديثة للمنطقة التقطتها الأقمار الصناعية.

يأتي ذلك مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية يصفها بـ "المحدودة" على رفح، ووسط تحذيرات دولية من تداعيات الهجوم الإسرائيلي وآثاره الإنسانية.

وبخلاف التصريحات الرسمية، أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشن "عملية برية عميقة" على رفح، مشيرة إلى تدمير كبير في المدينة.

وبحسب الصور المنشورة من قبل شركة الأقمار الصناعية الخاصة "بلانيت لابز"، في الـ19 من مايو/ أيار، فإن الجيش الإسرائيلي سوّى العديد من المباني بالأرض بين معبر كرم أبو سالم الحدودي ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة.