اليمن.. مقتل جنديين بهجوم لمسيّرة حوثية في مأرب

قتل ضابط وجندي وأصيب 3 آخرون من أفراد قوات "دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية، في محافظة مأرب شمالي اليمن.

وقال المقدم محمد النقيب، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الهجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثيين على قطاع تابع لقوات دفاع شبوة، في مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.

وأوضح المتحدث أن قوات دفاع شبوة التابعة للقوات المسلحة الجنوبية لديها قطاع عسكري في مديرية حريب، منذ العمليات العسكرية التي أطلقتها قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، مطلع العام الماضي؛ لتحرير مديريات محافظة شبوة الشمالية والغربية من ميليشيات الحوثيين.