السودان.. مقتل 17 من موظفي العمل الإنساني في دارفور والخرطوم

قتل 17 من العاملين في الحقل الإنساني ومقدمي المساعدات في الخطوط الأمامية في دارفور والخرطوم، وذلك إثر مواجهات السودان بين قوات الجيش والدعم السريع، وفقًا لما أورد منبر المنظمات السودانية.

وكشف المنبر، في تصريحات صحفية، أن المواجهات بين طرفي الصراع أسفرت عن مقتل 8 آلاف من المدنيين، وإصابة 10 آلاف، فيما تعرض 4.2 مليون للعنف.

وأشار إلى تعرض 3.5 مليون طفل للموت بسبب سوء التغذية، في حين أن حوالي 5.6 مليون من المدنيين نزحوا داخل السودان وخارجه، من بينهم حوالي 3 ملايين طفل.