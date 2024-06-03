خبراء: خيارات صعبة أمام نتنياهو لتمرير مقترح بايدن

وأشار كيوان إلى أن "الضغوط ستزداد على نتنياهو من أجل إعلان موقف صريح ورسمي من مقترح بايدن خلال الأيام المقبل، وأن الوزراء اليمنيين سيضغطون بدورهم على رئيس الوزراء لرفض الصفقة ومواصلة القتال"، منوها بأنه "بتقديري مقترح بايدن سيحدث تحولات سياسية غير مسبوقة، كما أن رفضه من قبل نتنياهو سيرفع من مخاطر العزلة الدولية التي قد تفرض على إسرائيل، وقبول المقترح سيحقق لإسرائيل مكاسب سياسية إقليمياً ودوليا".

في المقابل، أفاد المحلل السياسي، حاتم أبو زايدة، بأن "التهديدات المتعلقة بحل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي غير منطقية، وأن شركاء نتنياهو اليمينيين لا يمكن أن يغامروا بالفرصة التاريخية التي أوصلتهم للحكم".

وقال أبو زايدة، لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو أمام خيارات صعبة بسبب النتائج المترتبة على أي قرار يمكن أن يتخذه بشأن الصفقة المحتملة مع حماس، وقبوله بالصفقة يعني التنازل لحماس من وجهة نظر الرأي العام الإسرائيلي".

وأوضح أن "قبوله بالصفقة سيؤدي أيضاً إلى بدء خصومه السياسيين بالتحرك من أجل إسقاطه قضائياً من خلال تحميله مسؤولية إخفاقات السابع من أكتوبر، إضافة لملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها منذ عدة سنوات".

وأشار إلى أن "ذلك يعني نهاية المستقبل السياسي لنتنياهو، الذي من المرجح أن يكون مصيره السجن، وسيكون مجبراً على الاستقالة من رئاسة حزب الليكود، والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس هو المرشح المحتمل لمنصب نتنياهو".

ولفت أبو زايدة إلى أن "رفض نتنياهو للصفقة سيقابل بعزلة دولية لإسرائيل وغضب أمريكي على حكومته، التي ستواجه عقبات غير مسبوقة؛ ما سيؤدي بالتأكيد لانهيارها في نهاية الأمر، كما أنه سيزيد من الضغوط الممارسة من قبل عائلات الرهائن والمحتجزين بغزة".