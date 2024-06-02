ليبرمان يكشف عن تلقيه "عرضًا مفاجئًا" من نتنياهو

فجر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الليبرالي، أفيغدور ليبرمان، مفاجئة من العيار الثقيل، بعد أن أكد، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض عليه في الأيام الأخيرة منصب وزير الدفاع والانضمام بحزبه إلى الائتلاف.

ووصفت صحيفة "معاريف" العبرية هذا التصريح بأنه "زلزال سياسي"، مع الإشارة إلى أن ليبرمان شغل منصب وزير الدفاع من قبل، في الفترة بين 2016-2018، وكان سجل اسمه على أنه وزير الدفاع الذي تسلم المقاتلة الشبحية الأولى من طراز (إف 35) خلال حفل أقيم في قاعدة أمريكية.

الصحيفة العبرية حاولت الحصول على تفاصيل أكثر بشأن العرض الذي قدمه نتنياهو إلى ليبرمان، بالتزامن مع خطوات قوية يقطعها الأخير على صعيد بناء تكتل حزبي يميني-وسطي ليبرالي جديد، يمكنه أن يحل محل "الليكود"، بالشراكة مع جدعون ساعر، ويائير لابيد.

وحصلت الصحيفة على رد من مصادر بـ "الليكود" بأنه "لم يُطرح مقترح من هذا النوع".

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت بدورها أن ليبرمان أخبرها في حوار خاص، أن نتنياهو عرض عليه في نهاية الأسبوع حقيبة الدفاع.