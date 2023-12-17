اجتماع ثلاثي ليبي بالقاهرة يرحب بمبادرة "باتيلي"

وكشف المصدر لـ"إرم نيوز"، "أن اللقاء الذي شهد حضور رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل كان يهدف فقط إلى تنسيق المواقف لكن في النهاية تم الوصول إلى اتفاق لقبول مبادرة المبعوث الأممي من أجل التسريع بإجراء انتخابات عامة".

من جهته، قال الجيش الوطني الليبي في بيان: "إن صالح وحفتر والمنفي اتفقوا على الترحيب بمبادرة باتيلي شريطة عدم إقصاء أي طرف ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها".

وأضاف: "في الاجتماع تم التأكيد على أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، وأهمية دعم الحل الليبي – الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة".

وكان المبعوث الأممي قد قدم مبادرة لعقد قمة خماسية تجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وقائد الجيش الليبي.