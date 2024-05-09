4 قتلى بغارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

قتل 4 أشخاص، الخميس، جراء غارة إسرائيلية على سيارة في قضاء صور جنوبي لبنان، وفقا لمصادر رسمية لبنانية.

وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان: "عمل عناصر من الدفاع المدني على إخماد حريق شب داخل سيارة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه-صور".

وأكد الدفاع المدني "سقوط 4 شهداء (لم يحدد جنسياتهم)، حيث سحب العناصر جثامينهم، وتولت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى".

وقال الدفاع المدني اللبناني إن عناصره "عملت على إخماد حريق شبّ داخل سيارة من نوع رابيد استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه – صور، ما أسفر عن أربعة شهداء".

وذكر أن العناصر سحبت جثامينهم، فيما تولّت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن الرقيب حاييم صباخ (20 عامًا)، قُتل خلال عملية في شمالي البلاد، اليوم.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني إلى 615 عسكريًا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن بيان الجيش الإسرائيلي، أن الرقيب القتيل من مدينة حولون، ونشرت صورة له.