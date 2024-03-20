بقيمة 47 مليون دولار.. تعهد أمريكي بدعم السودان ودول مجاورة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تعهدت، اليوم الأربعاء، بتقديم مساعدات إنسانية جديدة بنحو 47 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ في السودان ودول مجاورة، منها تشاد، وجنوب السودان.

وأضافت الوزارة أن هذا التعهد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للسودان والدول المجاورة إلى أكثر من 968 مليون دولار منذ السنة المالية 2023.

وكانت الولايات المتحدة قدمت، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، مساعدات إنسانية تقدر بنحو 172 مليون دولار إلى السودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذَّر، الأسبوع الماضي، من أن الحرب في السودان قد تؤدي إلى أكبر أزمة جوع في العالم ما لم يتوقف القتال المستمر في البلاد منذ حوالي 11 شهرًا، ومنذ اندلاع الصراع فرَّ أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني إلى تشاد عبر الحدود الصحراوية الطويلة وأصبحت البلاد حاليًا واحدة من المناطق الرئيسة للاجئين في أفريقيا حيث يبلغ إجمالي عدد اللاجئين فيها أكثر من مليون شخص.