طيران الجيش السوداني يقتل 43 مدنيا خلال أسبوع

أعلنت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، أن 43 مدنيًا قتلوا إثر غارات جوية نفذها الجيش السوداني عشوائيًا على مناطق مختلفة في السودان، خلال أسبوع.

وقالت المجموعة، في بيان، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني ما زال ينفذ غارات جوية عشوائية، فقد قصف بتاريخ الخامس من يونيو قرية "العلقة الشيخ الصديق" بمحلية أم رمتة في ولاية النيل الأبيض؛ مما أدى لمقتل تسعة مدنيين.

وأضاف البيان أن طيران الجيش السوداني قصف في السادس من الشهر الجاري قرية "القليز" بولاية النيل الأبيض؛ ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، كما دمر جزءًا كبيرًا من الأعيان والممتلكات المدنية، رغم عدم وجود أي مظاهر عسكرية في تلك المناطق.

وأشار البيان إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش نفذ أيضًا 5 هجمات على محلية "الكومة" في ولاية شمال دارفور، آخرها كان بتاريخ 4 من يونيو، إذ قتل نتيجة القصف 10 مدنيين.

وأضاف أن "الطيران الحربي شن قصفًا جويًا كذلك على مناطق "مهلة والطلحة وبيكة" غرب مدني في الأول من الشهر الجاري؛ ما أسفر عن سقوط 20 مدنيا وإصابة آخرين".