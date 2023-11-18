قرقاش: التصريحات الإسرائيلية حول وجود طويل الأمد في غزة "مقلقة للغاية"
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود طويل الأمد في غزة مثيرة للقلق.
وأضاف في تصريحات، خلال قمة مؤتمر حوار المنامة الأمني في البحرين: "نسمع الآن من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل والرئيس الإسرائيلي، عن نوع من الوجود الإسرائيلي على المدى الطويل في غزة. هذا مقلق للغاية".
وتابع قرقاش أن "هذا يشير إلى أنه ربما يكون الدرس الذي نتعلمه نحن كأغلبية الناس في المنطقة من أزمة غزة، هو ضرورة العودة إلى حل الدولتين. إننا بحاجة إلى العودة إلى دولة إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبًا إلى جنب".