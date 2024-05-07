حماس: اجتياح إسرائيل لرفح يهدف لتعطيل جهود الوساطة

قالت حركة حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتياح الإسرائيلي لمعبر رفح يؤكد نية إسرائيل "تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار"، بحسب "رويترز".

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قوات من الفرقة 162 عملية مباغتة وفي مناطق محدودة من مدينة رفح، لتحييد أهداف تابعة لحركة حماس شرقي المدينة، مبيناً أنه حقق "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.