حماس: اجتياح إسرائيل لرفح يهدف لتعطيل جهود الوساطة
قالت حركة حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتياح الإسرائيلي لمعبر رفح يؤكد نية إسرائيل "تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار"، بحسب "رويترز".
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قوات من الفرقة 162 عملية مباغتة وفي مناطق محدودة من مدينة رفح، لتحييد أهداف تابعة لحركة حماس شرقي المدينة، مبيناً أنه حقق "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
ويواصل الجيش الإسرائيلي إخلاء سكان أحياء شرقي رفح باتجاه المناطق الإنسانية، التي أعلن عنها على مقربة من الساحل، وسط أنباء عن إخلاء عشرات الآلاف من الغزيين، بعد أن ألقى الجيش منشورات وأرسل رسائل عبر الهواتف تدعوهم إلى المغادرة.
وكانت حركة حماس أعلنت، مساء أمس الإثنين، أنها أبلغت الوسطاء بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت إن مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح "للضغط على حماس".