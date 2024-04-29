بن فرحان: الوضع في غزة "خطير" ويمكن أن يصبح "أسوأ" (فيديو)

حذّر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، من تفاقم الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أن الوضع هناك "كارثي"، مؤكداً أهمية الالتزام بحل الدولتين.

جاء ذلك خلال مشاركة بن فرحان في جلسة بعنوان "من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب: إعادة بناء الثقة" في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال بن فرحان في كلمة له خلال الجلسة إن "الوضع هناك خطير ويمكن أن يصبح أسوأ، ومع ذلك فإننا في المنطقة لن نقوم فقط بالتركيز على الأزمة الحالية".

وأضاف: "سوف ننظر إلى كيفية حل المشكلة الأكبر في سياق غزة وهو الالتزام الحقيقي بحل الدولتين وطريق ذي مصداقية لا رجعة فيه نحو الدولة الفلسطينية".

وشدد على أن "هذا هو الحل الوحيد المعقول والموثوق الذي يضمن لنا عدم الاضطرار للعودة إلى هذا الوضع نفسه بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام".

وتابع: "من الجيد أن نسمع أن معظم شركائنا في المجتمع الدولي يؤيدون هذه الفكرة والآن علينا أن نترجم ذلك إلى واقع وهذا ما نحن منخرطون فيه".

وأكمل بن فرحان: "هذا ما سنتحدث مع أنتوني بلينكن بشأنه، شركاؤنا الأوروبيون منخرطون ولكننا بحاجة إلى الانتقال من الكلام إلى الفعل، إلى اتخاذ خطوات ملموسة، ولا يمكن ترك الأمر للأطراف المتحاربة".

وأردف: "نحن المجتمع الدولي وخاصة تلك البلدان التي تتمتع بأكبر قدر من التأثير، يجب على مجلس الأمن أن يتدخل".