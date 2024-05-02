طالب بـ "ضربة قاتلة" لحماس.. مسؤول إسرائيلي يحذر من ابتعاد صفقة إطلاق الرهائن

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن مايكل ميلشتين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان الإسرائيلي، والرئيس السابق لدائرة الشؤون الفلسطينية في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، حذر من أن صفقة إطلاق سراح الرهائن تبتعد. وطالب بتوجيه "ضربة قاتلة" لحماس عبر احتلال قطاع غزة بأكمله.

وأشار ميلشتين إلى احتمال موافقة زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على شروط إسرائيل الخاصة بالصفقة، وقال إن موقف حركة حماس لم يتغير، وذلك على خلفية التقدم في المفاوضات الرامية لإبرام صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

رسالة السنوار

وقال ميلشتين في بداية حديثه: "عندما تنظر إلى كل سلوكيات حماس، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، فإن مواقفها الأساسية لم تتغير بشكل عام، وكان هناك تخفيف، ليس من جانب حماس، بل من جانب إسرائيل التي كانت تسير نحو نقطة وسط للتوصل لاتفاق".